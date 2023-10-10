وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء، أن المياه الغزيرة فى مدينة "باجو" أغرقت الطرق والمنازل وأجبرت المواطنين على التنقل باستخدام قوارب أو إطارات مطاطية، مشيرة إلى أنها تسببت فى إلحاق الضرر بمتاجر عدة ومنازل مغلقة.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه تم إيواء ما يقرب من 5600 شخص في مراكز إغاثة مؤقتة تابعة للحكومة المحلية في أعقاب الفيضانات.

وبدأت الفيضانات فى يوليو وأثرت على تسع ولايات ومناطق في ميانمار، بما في ذلك "راخين" و"كاشين" و"كارين" و"مون" و"تشين".