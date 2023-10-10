محافظ الجيزة يتفقد معامل الفيزياء بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، مدرسة الحوامدية الثانوية بنات لمتابعة سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 والتأكد من عدم وجود معوقات وتوافر كافة عناصر السلامة والأمان للطالبات.

وحرص محافظ الجيزة خلال زيارته، على تفقد معامل الفيزياء بالمدرسة، والتحاور مع الطالبات والسماع لاستفساراتهم والرد عليها، موجهاً مدير مدير التربية والتعليم بالجيزة بضرورة تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطالبات حول الشئون العامة والرد على استفساراتهم.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجرى صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد، شملت مدارس (بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، وأمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع، ويوسف محمود يوسف الابتدائية).