محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا أعمال التطوير والتجميل بالمدينة

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، ميدانيًا ظهر اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أم كلثوم بحي أول مدينة الإسماعيلية، وشارع صبري مبدى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، وكيل وزارة الموارد المائية والري، رئيسي حي أول، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته الميدانية، بتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع أم كلثوم "منطقة كوبري سلا" بحي أول مدينة الإسماعيلية، والتي تشمل أعمال إعادة الرصف، ودهان البلدورات، والإنارة العامة.

وأكد "بشارة" على استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، هذا إلى جانب دهان البلدورات ورفع الإشغالات بالمنطقة.

وخلال الجولة وجَّه "بشارة" مديرية الري باستمرار أعمال نظافة وتطهير ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش غير المرغوب فيها؛ وذلك منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على الشكل الجمالي لها.

كما وجَّه "بشارة" برفع كفاءة وتطوير كوبرى سلا، للحفاظ عليه كأحد العلامات المميزة والتاريخية بمدينة الإسماعيلية.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد أعمال توسعة وإعادة رصف شارع صبري مبدى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء، تطوير ورفع كفاءة البرجولات، دهان البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة العامة.

موجهًا بقص وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة شبكة ري المسطحات الخضراء، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق.



جولة محافظة الإسماعيلية الميدانية



جولة محافظة الإسماعيلية



جولة محافظة الإسماعيلية الميدانية