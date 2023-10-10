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قصف برج سكنى ومسجدين ومنزلين ومقبرة بغزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:46 ص
قصف برج سكنى ومسجدين ومنزلين ومقبرة بغزة قصف غزة
أحمد علوى

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف tي قطاع غزة بينها برج سكني ومسجدان ومنزلان ومقبرة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت برج البدرساوي بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد قصفه بصاروح تحذير من طائرة استطلاع، كما قصفت الطائرات منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى تدميرهم بشكل كامل.

وفي إطار استهدافها للمساجد، قصفت طائرات الاحتلال مسجد أحمد ياسين بمخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدفت مسجد أبو جنب شرق خان يونس.

 

 


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