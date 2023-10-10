وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، اعتداءات مليشيات المستوطنين وهجماتهم المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين على أكثر من طريق على سمع جيش الاحتلال وبصره.

وحذرت الوزارة من ارتكاب مليشيات المستوطنين حماقات وجرائم تساعد في توتير الأوضاع وتفجيرها في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المفتوحة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم عناصرها الاستعمارية التخريبية.