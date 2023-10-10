ضبط 34 مخالفة حرق قش الأرز بالدقهلية وإجراءات قانونية حيال المخالفين

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، التصدى لظاهرة حرق قش الارز والتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بنطاق المحافظة، تنفيذا للقرار رقم 932 لسنة 2023.

وقامت اللجنة الرئيسية للمرور والمتابعة للتصدي لعمليات حرق قش الأرز بإشراف الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة، بالمرور على مراكز المنصورة وأجا وميت غمر للمتابعة والتفتيش، حيث تم تحرير 34 محضر حرق قش أرز للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد مختار، علي تنفيذ الخطط المتكاملة للاستفادة اقتصاديا من قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء موسم 2023 حفاظا علي البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعى التام بين المزارعين وفلاحى الدقهلية بعدم حرق قش الأرز.

وأضاف، الدولة مستمرة فى هذا المجال من خلال الدور الكبير للإرشاد الزراعى والتوعية بالاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وعدم حرقه وأهميه الرقابة على عمليات حرق القش حرصا على الصحة العامة للمواطنين، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة بشأن التصدى لأعمال حرق قش الأرز.