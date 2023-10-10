ضبط عاطل بالقاهرة تخصص فى سرقة عدادات المياه

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سباك- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه.

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.