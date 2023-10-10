تدريب معلمات التعليم المجتمعى بالفيوم على المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم

الفيوم رباب الجالي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي برنامج تدريبي لمعلمات التعليم المجتمعى، وعددهم 100 معلمة للدخول على المنصة الإلكترونية والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يتيح إدخال بيانات الطلاب وتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث يحصل الطالب على حافز مادي تشجيعى قيمته 350 جنيها شهريا، على أن لا تقل نسبة حضور الطالب عن 80%، وذلك للتشجيع على عدم التسرب، ويستمر البرنامج التدريبي خلال الفترة من 9 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر 2023.

يستهدف البرنامج التدريبي، تدريب جميع معلمات التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، حيث يتم تدريب معلمات إدارات أطسا وطامية وإبشواى ويوسف الصديق.

حضر التدريب الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بالوزارة، ورحاب عريق وكيل المديرية، وأشرف عبدالجواد مدير مركز معلومات المديرية، والدكتورة كريمة مصطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وممثلي برنامج الغذاء العالمى، دعاء عرفة ، ونيفين أديب وياسمين الحبال.