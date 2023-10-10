الفصائل الفلسطينية: سنواصل دك عسقلان حتى يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين

كتب عبد الوهاب الجندى

أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على مدينة عسقلان المحتلة، ردا على غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "ستواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".

على الفور دوت صفارات الإنذار في كل مستوطنات غلاف غزة، وادلعت النيران في مدينة عسقلان، ومن جانبها أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، سقوط ضحايا في القصف الصاروخي.

وبخصوص عمليات التهدئة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.