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الصحة: علاج أكثر من 60 ألف مريض بسرطان الكبد بالمجان

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:54 ص
الصحة: علاج أكثر من 60 ألف مريض بسرطان الكبد بالمجان علاج أكثر من 60 ألف مريض بسرطان الكبد بالمجان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم علاج أكثر من 60 ألف مريض بسرطان الكبد بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أكد  مساء أمس الاثنين، أن حصول مصر على شهادة القصاء على فيروس سى يعد تتوجيًا لمصر، لاحتفالها بالحصول على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على التهاب الكبد "فيروس سي".
 
وقال وزير الصحة والسكان -خلال كلمته- إن المصريين جميعًا يحتفلون بإنجازٍ غير مسبوق فى تاريخ دولتنا العظيمة جمهورية مصر العربية، بحصول مصر على الشهادة الذهبية لإكمال مسار القضاء على "فيروس سي".
 
وأوضح، أن الحضارة المصرية لم تقدم لنا المعالمَ الأثريةَ التى نراها شامخةً أمامنا فحسب، ولكن أيضًا قدمت مبادئ السعى وراء المعرفة وفنون العلاج، فقد نبغ المصريون القدماء فى العديد من المجالات، كان أبرزها الطب، إذ تركوا بصمةً تشهدُ لهم فى كل تخصص من تخصصاته، حتى يُعتقد أن مفهوم الصحةَ والرعاية الطبية بدأ مع نشأة الحضارة الفرعونية.
 
وتابع وزير الصحة والسكان، أن مصر تمضى قدمًا فى هذا الإرثْ من الرعايةِ الصحيةِ والابتكار، وهو ما يتم الاحتفال به اليوم، لتكون هذه الوثيقةَ التاريخية بمثابة برديةً جديدة تضاف إلى تاريخنا العظيم، وتذكرنا بحكمة أسلافنا، الذين آمنوا بأن الصحة هى أعظم كنز على الإطلاق.
 
علاج أكثر من 60 ألف مريض بسرطان الكبد بالمجان
علاج أكثر من 60 ألف مريض بسرطان الكبد بالمجان

 


الصحة

فيروس سى

سرطان الكبد



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