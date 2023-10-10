الرئيس الأمريكى يلقى خطابا الليلة عن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن مسئول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلقى كلمة مساء اليوم، الثلاثاء، عن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين فى أعقاب عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة يوم السبت الماضى، حيث من المقرر أن يلقى بايدن كلمته فى الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان بايدن قد قال فى بيان أمس، الاثنين، إن 11 أمريكيا على الأقل قد قتلوا فى الصراع، مضيفا أنه من المرجح أن يكون بعض الأمريكيين ضمن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

كانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت سفت من حاملة الالطائرات التابعة للبحرية الأمريكية "فورد: إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل. وقالت قناة NBC News إن هذه الجهود هدفها إرسال رسالة واضحة لأطراف إقليمية بالتراجع، وفقا لمسئول أمريكى قال إن الولايات المتحدة تخطط أيضا لإبقاء طائرة إف 16 ومقاتلات إيه 10 فى المكان.

وكان موقع واللا الإسرائيلي، قد ذكر الاثنين، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة.

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت وسط مدينة غزة بلا هوادة فى الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء، بعد أن تعهد رئيس وزراء الإسرائيلي بانتقام من عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينة قال إنه صداه سيتردد لأجيال.

وأشارت الوكالة إلى أن أحياء فى غزة قد تحولت إلى حطام، وبعد ساعات من الضربات المتواصلة على مدار الليل، غادر سكان حى الرمال فى وسط غزة منازلهم عند الفجر، ليجدوا أن بعض المبانى قد انقسمت على نضفين بسبب الضربات، فى حين تحولت مبانى أخرى إلى أكوام من الخرسانة والحديد، وقد سويت السيارات بالأرض واحترقت الأشجار فى شوارع سكنية.