اليوم السابع
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"التموين" تستمر فى طرح مسلى صناعى 800 جرام على البطاقات بسعر 36 جنيها

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:30 ص
"التموين" تستمر فى طرح مسلى صناعى 800 جرام على البطاقات بسعر 36 جنيها وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا ، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات بتوجيهات القيادة السياسية ، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
 
على مدار الـ 9 سنوات الماضية شهد ملف منظومة التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع الاستراتيجية والتموينية فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحالية بتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز المخزون لكافة السلع الأساسية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة بتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية مما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.

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