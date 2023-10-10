استشارى يؤكد: رغم تطور التكنولوجيا لا غنى عن حضور المريض لجلسات العلاج النفسى

قال الدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة سوهاج، إن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا هاما فى كل المجالات فى الحياة حاليا، ومنها خدمات الطب النفسى، ونحن نحتاج جميعا إلى وسائل الاتصال عبر الإنترنت خاصة أثناء الأزمات مثل أزمة كورونا التى عاشها المجتمع المصرى خلال الفترة الماضى.

وأوضح الاستشاري، لـ"اليوم السابع" أن الأمانة العامة للصحة النفسية قامت بخدمات المنصات الإلكترونية وتعميمها على كل مستشفيات الصحة النفسية وهواتف الخط الساخن للخدمة العامة ولابد من معرفة أرقامه الشخصية، ولكن ليس كل المرضى قادرين على الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مسالة التواصل الإلكترونى مع المريض النفسى يحتاج إلى حماية خصوصية المرضى.

كما أضاف الطبيب، أن تلك الخدمات الطبية الخاصة تتم عن طريق متخصصين فى حالات الطوارئ مثل الانتحار والاكتئاب الشديد ممكن التواصل مع أرقام الخط الساخن بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسيه وعلاج الإدمان.

فيما أكد مدير المستشفى، أن التواصل الإلكترونى مع متخصص فعال فى بعض الحالات، وخاصة الطوارئ القصوى، وعدم قدرة المريض الذهاب للطبيب المختص نتيجة مرض جسمانى آخر مثل الكسور والأورام والفشل الكلوى المزمن، مؤكد أنه لا غنى عن التواصل المباشر مع الطبيب المختص، لأن اللقاء النفسى يعتمد فى نجاحه على إنشاء علاقة طبية سليمة بين الطبيب والمريض بها أحاسيس بشرية ونفسية واجتماعية.

وذكر الطبيب، أن كتابة العلاج الطبى عن طريق المنصات الإلكترونية مازال ممنوعا ويحاسب عليه الطبيب فى حالة وصف علاج بدون مناظرة المريض، مؤكد على ضرورة الدعم النفسى للمرضى عن طريق التليفون أو الإنترنت مهم كخطوة أولى وليس أساس العلاج.