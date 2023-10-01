2298 مدرسة تستقبل اليوم 878 ألف طالب وطالبة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستقبل 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 878 ألف و165 طالب وطالبة، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وانهت مديرية التربية والتعليم من استقبال الأطفال والطلاب بكافة المراحل التعليمية، وأنواع التعليم المتعددة، وعدد المدارس 2298 مدرسة، منهم 543 رياض أطفال، ستستقبل 37597 طفلا وطفلة ب 1401 فصل، والتعليم الابتدائي 791 مدرسىة، تستقبل 46442 تلميذ وتلميذة ب 9125فصل، و614 مدرسة إعدادي، تسقبل 201876 طالب وطالبة ب 4329 فصلاً، و128 مدرسة تعليم ثانوي عام، تستقبل 80577 طالب وطالبة ب 1708فصلاً، و 153 مدرسة تعليم فني تستقبل 89575 طالب وطالبة، ب 2013 فصلاً ، و109 مدرسة تعليم مجتمعي، تستقبل 3270 طالب وطالبة ب 109 فصلاً، و46 مدرسة تربية خاصة، تستقبل 808 طالبا وطالبة ب 95 فصلا.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، يتابعون الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.