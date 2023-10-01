2251 مدرسة بالمنيا تستقبل الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد

المنيا-حسن عبد الغفار

اتستقبلت مدارس محافظة المنيا وعددها 2251 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة طلاب الصفوف الأولى بينما يصل عدد الطلاب فى مختلف المراحل الدراسية مليون و499الف سوف تستقبلهم المدارس غدًا.

وقال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه تم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات لإزالة اى معوقات قد تحدث في حينها وقد بدأ العام الدراسي اليوم بالصفوف الاولى للمراحل التعليمية، ابتدائي ، إعدادى ، ثانوى عام وفنى.

ومن المقرر ان تستكمل الدراسة لجميع الصفوف بمختلف المراحل التعليمية، واستقبل اعضاء هيئة التدرسي ومديرى المدارس الطلاب وتلاميذ الصف الاول ورياض الأطفال، بالاهتمام وتحفيز الطلاب على الاهتمام بالدراسة والانتظام، وقد خيمت الفرحة على جميع الطلاب فى اليوم الاول من الدراسة.