‫تعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى بوزارة الرى

كتبت ـ أسماء نصار

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئ بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع ، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى:

1- تحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة استخدامها فى ظل محدودية الموارد المائية في مصر.

2- مراجعة شبكات الرصد الحالية، والتوجيه بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها خاصة عند محطات الخلط.

3- وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

4- تطوير المعامل بالوزارة لدورها فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية.

5- التوجيه بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل والتنسيق بينها لتحقيق أقصي إستفاده من الإمكانيات الموجودة بها .

6- دراسة استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة لتسهيل قياس نوعية المياه .