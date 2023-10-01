اليوم السابع
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‫تعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى بوزارة الرى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:00 ص
‫تعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى بوزارة الرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت ـ أسماء نصار

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كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئ بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع ، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى:
 
1- تحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة استخدامها فى ظل محدودية الموارد المائية في مصر.
2- مراجعة شبكات الرصد الحالية، والتوجيه بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها خاصة عند محطات الخلط.
3- وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.
4- تطوير المعامل بالوزارة لدورها فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية.
5- التوجيه بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل والتنسيق بينها لتحقيق أقصي إستفاده من الإمكانيات الموجودة بها .
6- دراسة استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة لتسهيل قياس نوعية المياه .
 

المياه

الرصد البيئى

وزارة الرى



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