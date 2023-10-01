‏‎محافظ الإسكندرية: 7 قوافل طبية مجانية بنطاق الأحياء خلال شهر أكتوبر

‏‎الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنظم مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (1.2أكتوبر) قافلة طبية بأبيس 1بنطاق حي شرق ،وتقام أيضًا يومي (3.4 أكتوبر) قافلة طبية بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي (10.11 أكتوبر)قافلة طبية بأبيس 10 بنطاق حي وسط، وتقام يومي (15.16 أكتوبر )قافلة طبية ببنجر 6 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي (17.18 أكتوبر) قافلة طبية ببنجر 7 بنطاق مركز ومدينة برج العرب أما يومي (24.25 أكتوبر) قافلة بوحده صحية أبو زهرة بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة شهر أكتوبر بقافلة طبية يومي (29.30 أكتوبر) بوحدة صحية العراق بنطاق حي العامرية.