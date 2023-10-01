وكيل صحة الشرقية: مبادرة 100 يوم صحة قدمت الخدمة لـ2.3 مليون مواطن

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن مبادرة 100 يوم صحة ، التى شملت كافة المبادرات، قدمت الخدمة الطبية لـ2 مليون و335 الف مواطن فى 100 يوم، وشملت كافة التخصصات من صحة الأم والجنين وحديثي الولادة ،وصحة المراة،و الأمراض الوراثية والأمراض المزمنة ،كبار السن الاعتلال الكلوى،والقضاء على قوائم الانتظار، وكانت منظومة متكاملة عبارة عن ملحمة طبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين منظومة متكاملة، منوها إلى تصدر الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المراكز الأولى في نتائج أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه نظرا للاقبال من المواطنين على منافذ تقديم الخدمة، تقرر مد المبادرة لـ 100 يوم اخرى تبدأ من اليوم وذلك لرفع الكاهل عن المواطنين وتقديم الخدمة العلاجية من خلال منظومة طبيبة محترمة، لا تفرق بين مواطن وأخر، وتم تقديم الخدمة للمواطنين المغتربين أو كما يطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السسي،ضيوف مصر بدون التفرقة بين مصري وأخر،وهذا هو عظمة الطب المصري والطلب فى العالم كله يتعامل على هذا الأساس.

يذكر أنه انطلقت يوم 25 يونيو 2023 مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وانطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في ٢٧ محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي. وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.