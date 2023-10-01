وفد ألمانى رفيع يشارك بمؤتمر "التنمية الاقتصادية" فى العاصمة الإدارية بعد غد

كتب محمد صبحى

يشارك وفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية ألمانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة ألمانيا، على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج - فى حضور فعاليات مؤتمر التنمية الاقتصادية المصرى الألمانى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني " يوم الثلاثاء المقبل ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، اللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية ، المهندس ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار.