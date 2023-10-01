وفاة شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

فقد شخص حياته نتيجة اصطدام قطار به في منطقة البدرشين وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في منطقة البدرشين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم التوصل لهوية الشخص المتوفى، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا صحة التحريات، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.