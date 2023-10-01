وزير النقل: وصلنا إلى 18 ميناء بطاقة 270 مليون طن بضائع و20 ألف سفينة سنويا

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية كان بها 15 ميناء حتى 2014 بأطوال 37 كيلومتر أرصفة فقط، وبأعماق تتراوح بين 8 : 12 متر، وبمساحة 40 كيلو متر مربع، وبطاقة قصوى 160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت بشرق بورسعيد، وكان يتردد عليها 15 ألف سفينة متوسطة الحجم.

أضاف الوزير، في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عمق الأرصفة لم يكن يسمح بدخول السفن الكبيرة والعملاقة التي تحتاج إلى أعماق كبيرة للأرصفة، وفي 2023 وبعد صرف 129 مليار جنيه أصبح لدينا 18 ميناء و67 كيلو متر أرصفة بأعماق تتراوح بين 15 : 18 متر وبمساحة 75 كيلو متر مربع، وبطاقة قصوى 270 مليون طن بضائع، و25 مليون حاوية و4 ملايين حاوية ترانزيت و2 مليون راكب، ونستقبل سنويا 20 ألف سفينة عملاقة".

وأكمل الوزير: "في عام 2030 سيكون لدينا 18 ميناء بأطوال 100 كيلو أرصفة ما بين 18 : 22 متر، وبطاقة قصوى 100 كيلو متر مربع و400 مليون طن بضائع و40 مليون حاوية و10 ملايين حاوية ترانزيت، وهذا الأمر تحديدا هو المكسب الحقيقي لأنه سيعادل دخل السياحة في مصر، بالإضافة إلى 30 ألف سفينة عملاقة سنويا"، مشيرا إلى استقبال 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأكمل وزير النقل: "معدات الإنشاء كنا نعتمد فيها على الشركات الأجنبية، واليوم نستخدم على أحدث التكنولوجيا في تنفيذ الأرصفة البحرية في كل الموانئ، ليكون العمر التصميمي للرصيف 120 عام، ولدينا 30 شركة مصرية و5 مكاتب استشارية مصرية تعمل في مجال تصميم والإشراف على الموانئ، أما بالنسبة للساحات التخزينية فقد زادت من 40 مليون متر مربع في 2014 إلى 75 مليون متر مربع في 2023 ومن المخطط أن تصل إلى 100 مليون في 2030.