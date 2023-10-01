اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: خطوط بئر العبد وأبو طرطور تمت سرقتها في 2011 وطورناها بالكامل

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:40 م
وزير النقل: خطوط بئر العبد وأبو طرطور تمت سرقتها في 2011 وطورناها بالكامل وزير النقل كامل الوزير
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير النقل كامل الوزير في كلمته بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسى: كان لدينا خط الفردان بئر العبد العريش طابا كان خط قديم من الفردان لبئر العبد اتسرق بالكامل في أحداث 2011، ونعمل حاليا على استعادة كفاءته وجاهز حتى منطقة بالوظة، ثم سننشئ خطا جديدا من العريش إلى طابا ليكون ممرا لوجستيا.
 
وأضاف: "هناك خط بطول 600 كيلو من أبو طرطور إلى سفاجا الذى كان ينقل الفوسفات كله اتسرق بالكامل وتقريبا 120 كيلو و720 و600 كلها اتسرقت بالكامل في أحداث 2011".
 
وأكد أن محطات بئر العبد والقنطرة استعدنا كفاءتها بالكامل وجاهزين في احتفالات أكتوبر القطر يعود مرة ثانية إلى سيناء.
 
كما أشار إلى تطوير نظم الإشارات كان عندنا إشارات تعمل يدويا وأبراج رديئة جدا وحالتها الميكانيكة ضعيفة جدا طورنا الأبراج.
 
وانتهينا من تطويرها بالكامل على الخطوط الثلاثة والإشارات كلها كانت ميكانيكية وحولناها إلى إشارات كهربائية اتوماتيكية كما تم تطوير 671 مزلقان من 112.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة