وزير النقل: خطوط بئر العبد وأبو طرطور تمت سرقتها في 2011 وطورناها بالكامل

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال وزير النقل كامل الوزير في كلمته بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسى: كان لدينا خط الفردان بئر العبد العريش طابا كان خط قديم من الفردان لبئر العبد اتسرق بالكامل في أحداث 2011، ونعمل حاليا على استعادة كفاءته وجاهز حتى منطقة بالوظة، ثم سننشئ خطا جديدا من العريش إلى طابا ليكون ممرا لوجستيا.

وأضاف: "هناك خط بطول 600 كيلو من أبو طرطور إلى سفاجا الذى كان ينقل الفوسفات كله اتسرق بالكامل وتقريبا 120 كيلو و720 و600 كلها اتسرقت بالكامل في أحداث 2011".

وأكد أن محطات بئر العبد والقنطرة استعدنا كفاءتها بالكامل وجاهزين في احتفالات أكتوبر القطر يعود مرة ثانية إلى سيناء.

كما أشار إلى تطوير نظم الإشارات كان عندنا إشارات تعمل يدويا وأبراج رديئة جدا وحالتها الميكانيكة ضعيفة جدا طورنا الأبراج.

وانتهينا من تطويرها بالكامل على الخطوط الثلاثة والإشارات كلها كانت ميكانيكية وحولناها إلى إشارات كهربائية اتوماتيكية كما تم تطوير 671 مزلقان من 112.