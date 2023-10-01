اليوم السابع
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وزير الكهرباء: تدشين السوق المشتركة للطاقة يدعم التعاون المثمر بين الدول العربية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:29 ص
وزير الكهرباء: تدشين السوق المشتركة للطاقة يدعم التعاون المثمر بين الدول العربية وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر
بيشوى رمزى

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انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة مصر، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
ومن جانبه، أعرب وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن تقديره للدور الكبيرالذي تلعبه الجامعة العربية، في دعم قرارات مجلس وزراء الكهرباء العرب، وتذليل كافة العقبات أمام تحقيق أهدافها.
 
وشدد على أن الربط الكهربائي أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.
 
ولفت شاكر إلى أن العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير على إستغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أُحسن إستغلالها سوف يساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.
 
وأشار شاكر إلى موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو موضوع بالغ الأهمية وقد أحتل مساحة ملحوظة فى جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة، في إطار دورها في تدعيم التعاون المثمر بين الدول العربية.
 
ويتضمن جدول أعمال الدورة بندين هما :السوق العربية المشتركة الكهرباء وما يتضمنه من تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يتوقع أن يُصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتفاقيتي السوق ليتم عرضهما لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية.
 
ويتناول البند الثاني المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وأفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.
 
 
 

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الجامعة العربية

وزير الكهرباء

القمم العربية



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