وزير الصحة يناقش مع السفير الإيطالي التعاون الثنائي بين البلدين بالقطاع الصحي

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير الإيطالى لدى مصر «مايكل كارون»، لمناقشة أوجه التعاون الثنائى والمشروعات المشتركة بين البلدين فى القطاع الصحى، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول فرص توسيع آفاق التعاون المستقبلى بين مصر وإيطاليا فى مجالات (تدريب الكوادر الطبية، والاستثمار فى القطاع الصحى، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الطبية).

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا ملفات القطاع الصحى التى سيتم استعراضها خلال فعاليات المنتدى المصرى الإيطالى، والذى من المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجارى، إلى جانب استعراض ملفات التعاون فى القطاع الصحى، والممتدة منذ عقود طويلة، وكذلك فرص التعاون المستقبلة، وعلى رأسها التعاون فى مجال السياحة العلاجية، وفرص الاستثمار فى القطاع الصحى.

وقال «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا تعظيم سبل تحقيق الاستفادة من تبادل الخبرات المصرية والإيطالية فى القطاع الصحى، حيث أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لإيطاليا والتى تم على هامشها إجراء جولة بعدد من المستشفيات، اطلع خلالها على الخدمات الطبية وآليات تقديمها وما تتميز به من جودة وكفاءة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الجانبين ناقشا فرص التعاون فى مجال تصنيع الدواء من خلال التعاون بين الشركات المصرية الوطنية والشركات الإيطالية، كما ناقشا فرص زيادة الاستثمارات الإيطالية فى المنظومة الصحية بمصر، بما يعود بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن السفير الإيطالى استعرض نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إيطاليا وما أثبته من نجاحات واستدامة مالية، حيث ناقش الجانبين سبل حث المستشفيات الإيطالية على التعاون مع الجانب المصرى ونقل المعرفة والتكنولوجيا الطبية داخل المنشآت الطبية المصرية.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التنسيق بينهما لتطوير المستشفى الإيطالى فى القاهرة، كما ناقشا التعاون فى دعم وتوفير أجهزة لخدمة مرضى النخاع الشوكى بالمستشفيات المصرية.

وقال «عبدالغفار» أن السفير الإيطالى أشار إلى الموافقة على مد المشروع الخاص بتدريب الكوادر التمريضية ليشمل مرحلة ثانية، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.