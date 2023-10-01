اليوم السابع
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وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد بجولة فى مدارس القاهرة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:27 ص
وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد بجولة فى مدارس القاهرة انتظام الدراسة
كتب محمود طه حسين

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يتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث يتابع الوزير انتظام الدراسة والتأكد على الحضور وانضباط العام الدراسى الجديد، كما وجه الوزير قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب والمدارس.
 
ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد قائلا: زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما وادعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة.
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.
 
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم  فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

رسالة وزير التعليم للطلاب بالعام الجديد

بدء الدراسة



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