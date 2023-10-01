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وزير التعليم ومحافظ القاهرة يتابعان انطلاق العام الدراسى بمدرسة السيدة نفيسة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:41 ص
وزير التعليم ومحافظ القاهرة يتابعان انطلاق العام الدراسى بمدرسة السيدة نفيسة العام الدراسى الجديد
كتب محمود طه حسين

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تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفسية الثانوية بالقاهرة، للتأكد من انضباط الطلاب الدراسة.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 

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