وزير الاتصالات: لدينا مشروعات ميكنة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الدولة وفرت 168 خدمة للمواطن بشكل رقمي والبنية المعلومات ساعدت على صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا، موضحا أن الخدمات لا تقتصر على منظمة التحول الرقمي على منصة مصر الرقمية فقط.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أن لدينا مشروعات ميكنة بعضها في مراحل مختلفة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه، ووفرنا منافذ بمكاتب البريد لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن لديهم خطة مع وزارة العدل لنشر التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

وتابع: "نبني تطبيق نشر التقاضي عن بعد بالمحاكم ويتم خلال العام ثم ننشره في باقي المحاكم المدنية ومحاكم الاسرة، كما طبقنا منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية".