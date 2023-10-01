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وزير الاتصالات: سنضيف 5 مراكز رعاية الإبداع خلال العام المقبل بـ8.5 مليار جنيه

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:53 م
وزير الاتصالات: سنضيف 5 مراكز رعاية الإبداع خلال العام المقبل بـ8.5 مليار جنيه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك تقدما كبيرا في رعاية الإبداع وقدرة شبابنا أن يكونوا رواد أعمال وتأسيس شركات، بدءا من مرحلة العصف الفكرى وتوليد أفكار تصلح لإنشاء شركات والمرور بكل الخطوات، كى نصل إلى مستثمرين للشركات التي ينشئها شبابنا في مصر.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه في عام 2016 كان لدينا 3 مراكز تدريب، وفي 2019 بدأنا في إنشاء 8 مراكز جديدة، ومنذ يوليو 2022 أنشأنا 9 مراكز جديدة حتى الآن ليبلغ عدد المراكز 20 مركز وسنضيف 5 مراكز خلال العام المقبل باستثمارات 8.5 مليار جنيه موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع وزير الاتصالات :"نستهدف أن يكون هناك مركزا واحدا في كل محافظة، وأصحبت مصر من ضمن أفضل 3 دول في مجال ريادة الأعمال في الاتصالات، ولدينا 400 شركة في الإبداع، و استطاع قطاع شركات الناشئة أن يجذب أكثر من 500 مليون دولار في قطاع الاتصالات، وراعينا أن نقيم مراكز الإبداع داخل الجامعات كى يسهل على طلاب الجامعات على زيادة تلك المراكز بشكل سهل، ولدينا سياسة لتحويل بعض المباني التراثية ونستعيد رونقها ونحولها لمراكز إبداع مصر الرقمية".


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