وزير الاتصالات: استثماراتنا في شبكة المسار الذهبى أكثر من 300 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الشبكة المحلية التي تنقل البيانات ما بين البحرين الأحمر والمتوسط كان لدينا منذ بداية الإنترنت حتى عام 2019 شبكة من 2700 كيلومتر.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن التحدى الذي كان يواجهنا هو الانقطاعات في هذه الشبكة وبالتالي عدم ثبات الخدمة لدى الدول التي نقدم لها الخدمات.

وتابع وزير الاتصالات :"خلال 2019 أنشأنا شبكة 2650 كيلومترا، والشبكة الجديدة بها المسار الذهبى وهو المسار الموازى بقناة السويس وهو أقصر طريق في العالم بين الشرق والغرب ويمنح مصر ميزة استراتيجية كبيرة للغاية، واستثماراتنا في هذه الشبكة أكثر من 300 مليار دولار، وقدرتنا على تقديم خدمات للدول الشرق والغرب وتمرير البيانات من مصر تلقت دعما غير مسبوق خلال العامين الماضيين".