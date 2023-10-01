اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن انتظام صرف معاشات أكتوبر فى اليوم الأول

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:00 م
وزارة التضامن انتظام صرف معاشات أكتوبر فى اليوم الأول بنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر، حيث أشارات إلى انتظام الصرف اليوم الأحد من فروع بنك ناصر الاجتماعي.  
 
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
 
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
 
العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
 
ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

التضامن

المعاشات

صرف المعاشات

زيادة المعاشات ن شروط صرف المعاشات

معاش أكتوبر 2023



الموضوعات المتعلقة

وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اليوم صرف معاشات أكتوبر

الأحد، 01 أكتوبر 2023 06:00 ص

الجمهورية الجديدة تنتصر للعدالة الاجتماعية.. لأول مرة فى تاريخ مصر تخصيص 210 مليارات جنيه فى عام واحد للفئات الأكثر احتياجا.. رفع أجور العاملين بالدولة 4 مرات فى 18 شهرا.. وزيادة المعاشات بـ87 مليار جنيه

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:00 ص

تفاصيل استحقاق المعاش بقانون التأمين الاجتماعى الشامل

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:00 م

وزيرا المالية والتخطيط بمؤتمر حكاية وطن: مصر كانت نجما ساطعا فى مجال الإصلاح الاقتصادى بعد 2016.. حلينا مشكلة المعاشات وعملنا إصلاحات ضخمة فى الضرائب والجمارك ولأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة