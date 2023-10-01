نفوق أكثر من 100 دولفين وردي في البرازيل بسبب جفاف بحيرة تيفى بالأمازون

فاطمة شوقى

قالت صحيفة اوجلوبو البرازيلية إنه تم العثور على أكثر من 100 دولافين نهر وردي ميتة في بحيرة تيفي، في منطقة الأمازون البرازيلية، في الأيام السبعة الماضية، وفقا لمعهد ماميروا، وهو معهد أبحاث في المنطقة تموله وزارة العلوم البرازيلية.



نفوق الدلافين ب

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد النافق من الدلافين غير معتاد ويعود إلى الجفاف التاريخى فى منطقة الأمازون إلى جانب الدرجات القياسية فى البحيرة والتى تسببت فى نفوق هذا العدد.

وأوضح معهد أبحاث البرازيل ماميراوا فى بيان أنه لا يزال من المبكر تحديد سبب هذا الحدث ، ولكن وفقا للخبراء، فمن المؤكد أنه مرتبط بفترة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في بحيرة تيفي، والتي تتجاوز فيها بعض النقاط 39 درجة مئوية".

ويمر نهر الأمازون، وهو أكبر ممر مائي في العالم، حاليا بموسم الجفاف، كما تعاني العديد من الحيوانات النهرية من درجات حرارة قياسية. ويحاول باحثون وناشطون إنقاذ بعض الدلافين عن طريق نقلها من البحيرات والبرك الموجودة على أطراف النهر إلى المجرى الرئيسي للنهر، حيث تكون المياه أكثر برودة، لكن العملية ليست سهلة بسبب بعد المنطقة.

وقال أندريه كويلو، الباحث في معهد ماميراو: "إن نقل الدلافين من نهر إلى آخر ليس آمناً تماماً، لأنه من المهم التحقق من وجود السموم أو الفيروسات (قبل إطلاق الحيوانات في البرية).

يؤثر الجفاف في منطقة الأمازون أيضًا على الاقتصاد المحلي: فقد تم الإبلاغ عن مستويات مياه أقل من المتوسط ​​في 59 بلدية مختلفة في ولاية أمازوناس، مما أدى إلى منع أنشطة النقل وصيد الأسماك في النهر.

وتتوقع السلطات المزيد من موجات الجفاف الشديدة في الأسابيع المقبلة، مما قد يؤدي إلى المزيد من نفوق الحيوانات.