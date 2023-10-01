نشرة الحوادث.. ضبط 227 قضية مخدرات والقبض على المتهم بقتل عامل بسبب لعب الأطفال

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط عددا من المتهمين تمهيدا لتقديمهم للعدالة، جاء أبرزها:

حملة مكبرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 227 قضية مخدرات، و98 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 62484 حكم قضائى متنوع.

مشاجرة

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على طرفي مشاجرة في منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعدما اندلعت مشاجرة بين طرفين، نتج عنها إصابات، فتوجهت حملة أمنية نجحت في ضبط المتهمين.

تجار الاستروكس

وفيما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص- لـ 3 منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الكيتامين - عدد من الأقراص المخدرة – مشغولات ذهبية - مسدس صوت - 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة – 2 مكواة تغليف أكياس – مبلغ مالى.

سرقة سيارة

وتمكنت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه بالمنيا بعد استدراج المتهم من أحد التطبيقات من منطقة العبور بحجة توصيل المتهمين لمحافظة أسيوط، ولكنهم توقفوا وقاموا بسرقة السيارة من المجني عليه مستخدمين سلاح أبيض.

قتل بسبب لعب العيال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مبيض محارة- مقيم دائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر، وتبين أن مشاهدة حدثت بين المجني عليه وطالب، ليقوم المتهم بطعنه بسلاح أبيض.

ضبط شركة إنتاج

نجحت الداخلية في ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة، وتبين استخدامهم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.