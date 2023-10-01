نائب محافظ الشرقية: محافظتنا متقدمة بمشروع التحول الرقمى

قال الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، أن المحافظة من المحافظات المتقدمة فى مشروع القومى للتحول الرقمى، حيث وصلت نسبة التنفيذ 84%.

وأشار نائب محافظ الشرقية إلى أهمية التحول الرقمى فى تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات الرقمية المُقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد وتحسين أداء الهيئات الحكومية وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكد "عبد المعطي" أنه ما بين محاور المشروع هو رقمنة الخدمات الحكومية، المقدمة للمواطنين التى تتفذ عبر المراكز التكنولوجية، فخلال السنوات ماضية، تم إنشاء 19 مركزا تكنولوجيا بالمدن والمراكز بينهم ثلاثة حاصلين على شهادات الايزو والتميز الحكومى، بالإضافة إلى 55 مركزا مصغرا بالوحدات محلية، وسيارات منتقلة بالاماكن المحرومة، فضلا عن 10 مجمعات حكومية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة، ذلك لتغطية الخدمات المميكنة للمواطنين.

حيث يؤدى المركز أكثر من 67 خدمة مختلفة، من بينها تراخيص البناء، وبيانات الصلاحية، ورخص المحال التجارية والإشغالات وغيرها من خدمات، ويوجد لكل طلب خدمة لها مدة زمنية ويتم التواصل مع مقدم الطلب عبر رسائل القصيرة sms، لاستلام الخدمة.

وتابع، كما هناك خدمات لتسهيل على المواطنين، منها تخصيص شباك لذوى الهمم وكبار، وشباك لاستعلام وللرد على استفسارات وطلبات المواطنين، بالإضافة التى تخصيص أكثر من شباك لتقديم الخدمة، كما يوجد موظف لمراجعة المتأخرات من طلبات وأسباب التأخير ولحلها وسرعة إنجازها وأيضا سيارة منتقلة التى تتمركز فى المناطق التابعة للحى، وفقا لجدول معلن عبر صفحة الرسمية للحى، لتسهيل على المواطنين من كبار السن وغيرها فى تقديم الطلبات.