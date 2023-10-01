اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الشرقية: محافظتنا متقدمة بمشروع التحول الرقمى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:49 ص
نائب محافظ الشرقية: محافظتنا متقدمة بمشروع التحول الرقمى نائب محافظ الشرقية والزميلة إيمان مهني
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، أن المحافظة من المحافظات المتقدمة فى مشروع القومى للتحول الرقمى، حيث وصلت نسبة التنفيذ 84%.

 

وأشار نائب محافظ الشرقية إلى أهمية التحول الرقمى فى تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات الرقمية المُقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد وتحسين أداء الهيئات الحكومية وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 

 وأكد "عبد المعطي" أنه ما بين محاور المشروع هو رقمنة الخدمات الحكومية، المقدمة للمواطنين التى تتفذ عبر المراكز التكنولوجية، فخلال السنوات ماضية، تم إنشاء 19 مركزا تكنولوجيا بالمدن والمراكز بينهم ثلاثة حاصلين على شهادات الايزو والتميز الحكومى، بالإضافة إلى 55 مركزا مصغرا بالوحدات محلية، وسيارات منتقلة بالاماكن المحرومة، فضلا عن 10 مجمعات حكومية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة، ذلك لتغطية الخدمات المميكنة للمواطنين.

 

حيث يؤدى المركز أكثر من 67 خدمة مختلفة، من بينها تراخيص البناء، وبيانات الصلاحية، ورخص المحال التجارية والإشغالات وغيرها من خدمات، ويوجد لكل طلب خدمة لها مدة زمنية ويتم التواصل مع مقدم الطلب عبر رسائل القصيرة sms، لاستلام الخدمة.

 

وتابع، كما هناك خدمات لتسهيل على المواطنين، منها تخصيص شباك لذوى الهمم وكبار، وشباك لاستعلام وللرد على استفسارات وطلبات المواطنين، بالإضافة التى تخصيص أكثر من شباك لتقديم الخدمة، كما يوجد موظف لمراجعة المتأخرات من طلبات وأسباب التأخير ولحلها وسرعة إنجازها وأيضا سيارة منتقلة التى تتمركز فى المناطق التابعة للحى، وفقا لجدول معلن عبر صفحة الرسمية للحى، لتسهيل على المواطنين من كبار السن وغيرها فى تقديم الطلبات.

 
 
 
الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية (1)
 
نائب محافظ الشرقية والزميلة إيمان مهني

الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية (2)
الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية (2)

 


الشرقية

مراكز تكنولوجية بالشرقية

التحول الرقمي

خدمات للمواطنين متطورة



الموضوعات المتعلقة

طب بيطرى "الزقازيق" تشارك فى مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ 27

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:40 م

"الشلاتين وأبو رماد" الدولة تنشئ أكبر ميناءى صيد على السواحل الشرقية الجنوبية.. تبلغ تكلفتهما قرابة المليار جنيه.. مساحة الأول 150 ألف متر مربع.. والثانى يستوعب 600 فلوكة ويستهدف 5 آلاف فرصة عمل.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:07 م

الشرقية: أرشفة 3.7 مليون مستند حكومي ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:51 م

10 سنوات إنجاز.. محاور مرورية ونفق قضت على أزمة المرور بالزقازيق

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة