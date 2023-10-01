نائب محافظ الجيزة يطمئن على انتظام العملية التعليمية بقرية ناهيا.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، اليوم الأحد، مجمع مدارس (أمجاد تعليم أساسي - الندي تعليم أساسي - ناهيا الثانوية المشتركة) بقرية ناهيا بمركز كرداسة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقدم نائب المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب نائب المحافظ الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، موجها بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ وضمان سير العملية التعليمية، مشيرا بأن الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير كافة وسائل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

رافق نائب المحافظ، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام الإدارة التعليمية بكرداسة، والمهندسة رحاب شوقي رئيس قطاع كرداسة بمنطقة الأبنية التعليمية بالجيزة.