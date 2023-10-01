نائب رئيس الدوما: ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا وأمريكا اللاتينية الى 20 مليار دولار

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أعلن نائب رئيس مجلس "الدوما" الروسى، ألكسندر جوكوف، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع ليصل إلى 20 مليار دولار.

وقال جوكوف -فى تصريحات على هامش المؤتمر البرلمانى بين روسيا وأمريكا اللاتينية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم /الأحد/- إن روسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها إمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، الذى لا يتوقف عن التقدم، مشددا على أن التعاون بين الجانبين مبنى على مبادئ المنفعة المتبادلة والمساواة.



وأشار إلى أن العالم يعيش تحولا سياسيا وماليا، إذ تتراجع حصة الدولار واليورو فى احتياطيات العديد من الدول، بما فى ذلك روسيا ودول أمريكا اللاتينية، مضيفا أن المؤتمر البرلمانى سيبحث قضايا متعلقة بالتغيرات فى الخدمات اللوجستية فى العام.



يذكر أن المؤتمر البرلمانى بين روسيا وأمريكا اللاتينية الأول انطلق بمبادرة من مجلس "الدوما" فى موسكو، أول أمس الجمعة، ويختتم فعالياته غدًا الإثنين.