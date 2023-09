نائب بالكونجرس يسحب إنذار الحريق.. والشرطة تفتح تحقيقا جنائيا

أقدم النائب الديمقراطي عن نيويورك، جمال بومان، على سحب إنذار الحريق في أحد مباني الكونجرس، فسارع الجميع إلى الإخلاء بينما كان زملاؤه بصدد قراءة مشروع قرار.

Rep. Jamaal Bowman pulled the fire alarm in the Cannon Office Building on Capitol Hill to obstruct the Vote on averting a government shutdown.



He should be charged and confined in Prison for obstructing an official proceeding.



pic.twitter.com/NL29huFxH8