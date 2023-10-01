اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نائب بالكونجرس يسحب إنذار الحريق.. والشرطة تفتح تحقيقا جنائيا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 02:18 ص
نائب بالكونجرس يسحب إنذار الحريق.. والشرطة تفتح تحقيقا جنائيا الكونجرس
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم النائب الديمقراطي عن نيويورك، جمال بومان، على سحب إنذار الحريق في أحد مباني الكونجرس، فسارع الجميع إلى الإخلاء بينما كان زملاؤه بصدد قراءة مشروع قرار.

وتقوم وحدة التحقيق الجنائي التابعة لشرطة "الكابيتول" باستجواب الديمقراطي بومان، بعد ضبطه عبر كاميرات المراقبة وهو يقوم بسحب إنذار الحريق في مبنى "كانون" التابع للكونجرس.

هذا وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى المزيد من الوقت لإتمام قراءة مشروع القرار الذي كان بين أيديهم.

 

 


الكونجرس

شرطة الكابيتول

نائب فى الكونجرس

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة