نائب بالكونجرس يسحب إنذار الحريق.. والشرطة تفتح تحقيقا جنائيا

أقدم النائب الديمقراطي عن نيويورك، جمال بومان، على سحب إنذار الحريق في أحد مباني الكونجرس، فسارع الجميع إلى الإخلاء بينما كان زملاؤه بصدد قراءة مشروع قرار.
Rep. Jamaal Bowman pulled the fire alarm in the Cannon Office Building on Capitol Hill to obstruct the Vote on averting a government shutdown.— Joseph Pino (@JosephPino_) September 30, 2023
He should be charged and confined in Prison for obstructing an official proceeding.
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وتقوم وحدة التحقيق الجنائي التابعة لشرطة "الكابيتول" باستجواب الديمقراطي بومان، بعد ضبطه عبر كاميرات المراقبة وهو يقوم بسحب إنذار الحريق في مبنى "كانون" التابع للكونجرس.
هذا وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى المزيد من الوقت لإتمام قراءة مشروع القرار الذي كان بين أيديهم.
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