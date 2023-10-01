"مياه الفيوم" تطلق حملات طرق الأبواب بقريتي كفر محفوظ وبني صالح

الفيوم- رباب الجالى

نفذت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، حملات طرق أبواب بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية وقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الهدف من حملات طرق الأبواب توعية المواطنين وتعريفهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم ومدي حجم الإنفاق والمجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين لتحسين أحوالهم المعيشية والصحية والبيئية.

وشدد النجار على العاملين بالعلاقات العامة أهمية التواجد بصفة مستمرة بين أهالى القرى الجاري العمل بها والاستماع لشكواهم ومقترحاتهم وتعريفهم بآلية الشكاوى التي وضعتها الشركة لاستقبال شكاوى المواطنين.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف للحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث، والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.



حملات طرق الأبواب بقريتى كفر محفوظ وبني صالح (1)



حملات طرق الأبواب بقريتى كفر محفوظ وبني صالح (2)