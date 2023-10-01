مكتبة الإسكندرية تحتفى بتراث شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة.. الثلاثاء

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي معرضًا واحتفالية، بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجد بالمدخل الرئيسي للمكتبة.

وقد تسلمت مكتبة الإسكندرية إهداءً من أسرة الفنان الراحل "شيخ الخطاطين" محمود إبراهيم سلامة، والذي يتكون من مجموعة قيمة من روائع لوحاته الخطية؛ والتي بلغ عددها 15 عملاً خطيًا، تتنوع بين الخط الثلث والفارسي، والنسخ والديواني؛ وبطرق تنفيذ متنوعة تعكس مقدرة الفنان الكبير على فهم جماليات الخط العربي وأسرار التكوين والتراكيب الخطية.

شغل محمود إبراهيم مكانة هامة في تاريخ الخط العربي المعاصر، إذ التحق بمدرسة تحسين الخطوط الملكية بالقاهرة 1936م، وتخرج فيها وحصل على شهادة الخطاط، وكان أول الدفعة عام 1939م، ثم حصل على دبلومة التخصص في الزخرفة الإسلامية والتذهيب عام 1941م، ثم تدرج بالعمل من مسئول قسم الخط بجريدة الجمهورية إلى نائب مدير تحرير عند الإحالة إلى المعاش عام 1979م. وتمثل سيرته الذاتية لفنان ريادته الفنية في مجال الخط العربي؛ وطوال حياته الفنية كانت بصمة الأستاذ محمود إبراهيم الفنية حاضرة بقوة في المشهد الثقافي المصري والعربي.

يصاحب المعرض ندوة يتحدث فيها الأستاذ والكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح زوج ابنة الأستاذ محمود إبراهيم عن حياته وسيرته الفنية والعملية؛ كذلك يتحدث مجموعة من أساتذة الخط العربي الحاصلين على الإجازة من الأستاذ محمود إبراهيم سلامة. ويتحدث الأستاذ مصطفى العمري عن نساخة القرآن الكريم عند الأستاذ محمود إبراهيم سلامة، مع عرض نماذج لم تنشر لكتاباته القرآنية، وعرض المصحف الشريف الذي كتبه برواية ورش بالجزائر وليبيا، كذلك الأستاذ أحمد فهد والأستاذ محمد حسن أحمد عن مفهوم الإجازة الخطية في مدارس الخط العربي المختلفة، ودور أستاذ محمود إبراهيم سلامة في تشجيع المواهب الشابة على تعلم مهارات الخط العربي، ودعمه الفني والمعنوي لشباب الخط العربي لاستكمال مسيرة المدرسة المصرية. كما يتحدث الدكتور محمد حسن الباحث بمركز الخطوط عن مسيرة الأستاذ محمود إبراهيم، ودور مدرسة تحسين الخطوط في صقل موهبته الخطية المتفردة؛ مع قراءة سيرة حياته الفنية والعملية كخطاط صحفي له ريادته وفنه المميز.

جدير بالذكر أن هذا الإهداء يضاف إلى رصيد مقتنيات المكتبة من لوحات الخط العربي؛ والتي تتكون من مجموعة الأستاذ محمد إبراهيم و كامل إبراهيم؛ والشيخ محمد عبد الرحمن و خضير البورسعيدي؛ والعديد من أساتذة وفناني الخط العربي، مما يعزز مكانة مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على التراث الخطي لفناني مصر عبر العصور. ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023م.