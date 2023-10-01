معاينة موقع حادث انقلاب مينى باص بطريق الفيوم الصحراوى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد حسني

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" بطريق الفيوم الصحراوي، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أدى إلى تعرض الأتوبيس للانقلاب وإصابتهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم معاينة الأتوبيس لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى إنقلاب أتوبيس ثم اصطدامه بسيارة ملاكي، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.