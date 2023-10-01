مصر الجديدة للإسكان تبحث بيع أرض هليوبارك بـ15 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية

كتب عبد الحليم سالم

تعقد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يوم السبت المقبل بمقر الشركة برئاسة المهندس محمد عبد المنعم المنشاوى، وبحضور الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15 مليار جنيه، تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع على دورين إضافيين وتكاليف دفن كابلات الكهرباء الهوائية في طريق السويس إلى كابلات أرضية.

‏كما تنظر ‏الجمعية السماح للدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في إبرام عقود المعاوضة، بالإضافة إلى النظر في اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة، وكذا النظر في العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام المالي 2023.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في بيان للبورصة إنها تدرس تطوير 400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليار جنيه، حيث حققت الشركة ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.