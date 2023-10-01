مشروعات حياة كريمة ترى النور بقرية الزرابى بأسيوط بعد افتتاح أول مجمع خدمات

أسيوط -هيثم البدرى

عاش أهالي قرية الزرابي بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، لسنوات في طي النسيان، بعيده عن كل الاهتمامات، خاصة وأنها واحدة من القري البعيدة في حضن الجبل بالمنطقة الجبلية غرب مدينة أبوتيج، حتى جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياه كريمة، فتحولت هذه القرية من طي النسيان إلي قرية نموذجية تتمتع بكافة الخدمات وكأنها مدينة وليست قرية، بعد إنشاء عدد من المدارس وتطوير مركز الشباب وإنشاء وحدة صحية ومجمعات زراعية وخدمة المواطنين والرصف، والتشجير والإنارة.

ومن باكورة هذه المشروعات التي رأت النور في هذه القرية مشروع مجمع الخدمات، والذي تم انشائه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يقول الحاج عبد العال الدقيشي أحد أهالي قرية الزرابي، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت حلم الأهالي ، التي حرمت منه خلال العقود الماضية بالقرية، حيث ظلت القرية تعاني من نقص في الخدمات الأساسية لسنوات ولكن بفضل الله انشأت حياه كريمة مدارس، ومجمعات للخدمات الزراعية والشئون الاجتماعية وخدمة المواطنين ومدارس ورصف طرق وإنارة وتشجير وتوصيل غاز طبيعي ومركز شباب حضاري يليق بشباب القرية أما مجمع الخدمات فكان حلم الجميع بدلا من السفر عشرات الكيلو مترات لإنهاء الخدمات الحكومية والأوراق الحكومية وهو واحد من المشروعات الذي سيظل نقلة نوعية في مجال توفير حياه كريمة وتوفير الوقت والمال والجهد وعناء السفر لكبار السن.

وأضاف علي محمود مدرس من أبناء القرية، أن القرية كانت قبل مبادرة حياة كريمة كانت تفتقر إلى مختلف الخدمات ولكن مبادرة حياة كريمة حققت طفره كبيرة بالقرية وتحولت من حلم بأقل الخدمات الي خدمات تضاهي المدن الكبيرة في أسيوط فأصبح لدينا شبكات للصرف الصحي وخطوط تليفونات وانترنت على أعلى مستوى ومحطة صرف صحي وتم تغيير شبكات مياه الشرب وتطوير وإعادة تأهيل قرابة ال500 منزل للأسر الأكثر احتياجا بـ 4 قرى تابعة لقرية الزرابي، بالإضافة إلى تبطين الترع الذي ساهم في وصول المياه إلى نهايات الترع والذي كنا نعاني منها لسنوات أما مجمع الخدمات فهو راحة لكل أهل القرية الذين قضوا سنوات عمرهم في عذاب التنقل في المواصلات من أجل إنهاء الأوراق الحكومية بمدينة أبوتيج، والقري المجاورة أما الآن فكل الخدمات موجودة في مكان واح.

وأوضح محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج أن حياه كريمة غيرت الواقع الاجتماعي بقرية الزرابي بأبوتيج حيث تم اختيارها من القري النموذجية علي مستوى الجمهورية وان مشروع مجمع الخدمات بالقرية من باكورة المشروعات وهذا المجمع نفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ويضم 12 شباكًا بالدور الأرضى ويتكون من 3 طوابق، ويضم مركزًا تكنولوجيًا مصغرًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي- مجلس محلى) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد .

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن قرية الزرابي واحده من القري التي كان لها حظا وفيرا ضمن المبادرة الرئاسية حيلة كريمة حيث تمتعت بعدد كبير من المشروعات ما بين مدارس ، ومجمعات خدمية ، ومشروعات صرف صحي ، وطرق وإنارة وتشجير وغيرها أما بالنسبة لمجمع الخدمات فقد بلغت تكلفة انشاؤه 10 ملايين جنيه و سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن مجمعات خدمات المواطنين تقدم خدمات متميزة حيث تضم العديد من المنافذ الخدمية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقلهم منوهًا إلى إنه تم إنشاء 35 مجمعًا خدميًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



محافظ أسيوط خلال جولة بقري حياة كريمة



محافظ أسيوط خلال جولة بقري حياة كريمة



محافظ أسيوط خلال جولة بقري حياة كريمة



محافظ أسيوط خلال جولة بقري حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي



مشروعات حياة كريمة تري النور بقرية الزرابي