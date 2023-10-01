مدير "إسنا التعليمية" يتفقد المدارس وتسليم الكتب فى 37 مدرسة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر ، صباح اليوم الأحد، عددًا من المدارس لرصد طابور الصباح وانتظام الطلاب فى العملية التعليمية مع بداية العام الجديد، حيث تضم إدارة إسنا التعليمية 37 مدرسة تخدم أبناء القرى والنجوع المختلفة، وشارك فى الطابور وتوزيع الكتب المدرسية على التلاميذ والطلبة فى المدارس المختلفة.

ورصد "اليوم السابع" نشر أجواء البهجة بين الأطفال فى أول أيام العام الجديد بكافة مدارس الأقصر، حيث أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بتوفير كافة الدعم اللازم لاستقبال الطلبة بالمدارس، حيث تم الانتهاء من التجهيزات اللازم فى كافة المدارس، وتم التوجيه بضرورة الانتهاء من جدول الحصص وتوزيعها على المعلمين قبل الدارسة بوقت كاف، كما يتم تخصيص مسئول صيانة لمراجعة المبنى المدرسي وكتابة تقرير أسبوعي لعرض الحالات الخطرة على هيئة الأبنية التعليمية، وقال إنه على المستوى التعليمي والتربوي يجب على المعلمين الالتزام موضوعات المنهج وعدم الخروج عنه، وكذلك تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، و تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية"، وأكد على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظِمة لانضباط سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس.

وأشار خالد إلى أهمية الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والالتزام أيضا بالكتاب الدورى (33) الخاص بالاستعداد للعام الدراسى والقرار الوزارى 187 الخاص بلائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة مع تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، وفي السياق ذاته شدد خالد على أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، والتحقق من تسليم الكتب للطلاب، كما حذر من استخدام العقاب البدني والنفسي، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بدلاً من هذه العقوبات.