اليوم السابع
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مدرسة شباب طموه الإعدادية بالجيزة تستقبل طلابها بالبالونات والشكولاته فى أول يوم دراسى.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:22 م
مدرسة شباب طموه الإعدادية بالجيزة تستقبل طلابها بالبالونات والشكولاته فى أول يوم دراسى.. صور مدرسة شباب طموه الإعدادية بالجيزة تستقبل طلابها بالبالونات والشكولاته
مرام محمد

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حرصت مدرسة شباب طموه الإعدادية بإدارة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على استقبال طلابها بالشكولاته والبالونات والزينة فى أول يوم دراسة، تنفيذا لتعليمات السيد عاشور مدير إدارة أبو النمرس، بحسن استقبال الطلاب ومعاملتهم معاملة حسنة، وبتعاون جميع هيئة التدريس تحت قيادة مدير المدرسة صلاح أحمد حافظ، وتنفيذ نهي نصر مدرسة الرياضيات بالمدرسة.
 
وذلك وسط أجواء من البهجة وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، حيث انتظم الطلاب في طابور الصباح بحضور قيادات المدرسة.
 
وقدم مدير المدرسة صلاح أحمد حافظ التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم عام دراسي سعيد، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالتفوق والنجاح، وأن يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.
 
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وزارة التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

ابو النمرس

مدرسة طموه الإعدادية

اخبار مصر



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