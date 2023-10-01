مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ أولى ابتدائي بالأعلام والأغانى الوطنية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

تزينت المدارس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم بأعلام مصر التى تم تعليقها على البوابات الرئيسية للمدارس واعلى المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، فيما غمرت الفرحة وجوه طلاب الصف الأول الابتدائى فى أول يوم فى العام الدراسى الجديد، وشهدت المدارس رافعة أعلام مصر وعلم المحافظة بجواره بداية لتعليم الوطنية وحب الوطن.



فيما قال" محمد رمضان "وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مدارس المحافظة تستقبل مليون و900 الف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية موزعين علي حوالي 5 آلاف مدرسة.

وتابع أنه تم قبل الاستعداد للعام الدراسى الجديد تشكيل لجان مرور، للتأكد من القيام بأعمال الصيانة الكاملة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب، وكذلك التنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد وكافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والتنبيه علي مدراء المدارس بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة بالإضافة إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس.



أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الي جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه ،وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الحسينية.



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام

بداية العام الدراسي في الشرقية



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام (3)

بداية العام الدراسي في الشرقية



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام (5)



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام (6)



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام (7)



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام (8)



مدارس الشرقية تستقبل تلاميذ سنة أولى ابتدائي بالأعلام (9)