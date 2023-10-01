محمد مويزو يفوز بالانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

وذكرت صحيفة "أفاز أون لاين" المالديفية أنه في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت أمس السبت، حافظ الدكتور مويزو على تقدمه، وحقق الفوز في نهاية المطاف بنسبة 53.8% من الأصوات، فيما حصل الرئيس إبراهيم محمد صليح على 46.2%.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت 9 سبتمبر الماضي، برز الدكتور مويزو كالمنافس الأول على سبعة آخرين بنسبة 46.06% من الأصوات، في حين حصل الرئيس الحالي صليح على ثاني أعلى عدد من الأصوات بنسبة 39%.

وولد الدكتور محمد مويزو في 15 يونيو 1978، ويبلغ من العمر حاليًا 45 عامًا.