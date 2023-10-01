محافظ كفر الشيخ يشيد بالقوافل الطبية ضمن حياة كريمة لأهالي العريش وذوي الهمم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، للعريش، لتقديم الخدمات الطبية للإهالي ولذوي الهمم، موجها الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة، والقوافل الطبية بمستشفى جامعة كفر الشيخ، وهيئة التدريس، والهيئة المعاونة المشاركين في القافلة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونا مثمرا بين المحافظة والجامعة لصالح أهالي المحافظة في العديد من المجالات، إضافة لمساهمة الجامعة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا منها بأهمية دورها الفعال داخل المحافظة والمحافظات الأخرى لخدمة المجتمع في العديد من المحافظات.

ونظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية شاملة إلى مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وقافة شاملة إلى نادي قادرون باختلاف بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسامة العجمي، رئيس قسم الاطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح ،مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أطلقت جامعة كفر الشيخ القافلة لمحافظة شمال سيناء، لتقدم جزء بسيط لهذا الشعب الذي عانى الكثير ،حتى تم القضاء على الإرهاب فيها ،بفضل قواتنا المسلحة الباسلة والحمد لله لتبدأ جهود التنمية متمثلة في الدعم الصحي من جامعة كفر الشيخ .