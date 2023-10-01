محافظ شمال سيناء يتفقد عددًا من مدارس العريش فى أول يوم دراسى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، يرافقه اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المدارس فى أول أيام العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بحضور طابور الصباح في مدرسة الشهيد شريف محمد حسين الدامجة "مدرسة آل ياسر الإبتدائية سابقا "، بجانب تفقد الفصول الدراسية ومتابعة الأنشطة المدرسية المتنوعة.

وأكد المحافظ، انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وعددها 627 مدرسة مقيدًا بها 116 ألف و387 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.

وأعلن المحافظ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة. وقدم المحافظ التهنئة بالعام الدراسي الجديد، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية علي الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

وأكد اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الابنية التعليمية، علي اهتمام الهيئة بالعملية التعليمية في شمال سيناء، حيث تم إنشاء عدد 109 مدرسة علي مستوي المحافظة منذ 2014، تضم 1263 فصلا تعليميا، لافتا الي انه يجري حاليا تنفيذ 10 مدارس تضم 116 فصلا تعليميا، مشيرا الي ان الهيئة تخطط مستقبلا لإنشاء ورفع كفاءة 80 مدرسة تضم 790 فصلا تعليميا، وذلك لخدمة العملية التعليمية في شمال سيناء.

بدوره أِشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من " أثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة"، بجانب اجراء الصيانة البسيطة بالمدارس.

أشار رضوان إلي وصول أكثر من ٩٢% من الكتب الدراسية للمراحل التعليمة المختلفة وتم توزيعها على المدارس بالإدارات المختلفة، لافتا إلى أن نصيب المحافظة من مسابقة 30000 معلم حوالي 198 معلم سيتم الاستعانة بهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة. حضر الجولة التفقدية اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، منى أبو المعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية،غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء.