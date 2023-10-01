اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة "علي مبارك" الابتدائية طابور الصباح.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:40 ص
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة "علي مبارك" الابتدائية طابور الصباح.. صور مشاركة المحافظ في الطابور
بورسعيد - محمد عزام

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حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية، اليوم الأحد، على حضور طابور الصباح في مدرسة على مبارك الابتدائية المعتمدة بنطاق حي المناخ. 
 
وشهد محافظ بورسعيد، الطابور الذي تضمن العديد من الفقرات الفنية والثقافية والإذاعة المدرسية، وتحية العلم، بحضور طلاب عدد من المراحل المختلفة. 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن أن 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألف و211 طالب مع بداية العام الدراسي الجديد، وأنه جرى توزيع 1150 مقعد دراسي جديد للطلاب على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز حاسب آلي جديد.
 
المحافظ خلال طابو الصباح
المحافظ خلال طابو الصباح

المحافظ في الطابور
المحافظ في الطابور

المحافظ في طابور الصباح
المحافظ في طابور الصباح

تحية العلم بالمدرسة
تحية العلم بالمدرسة

كلمة محافظ بورسعيد
كلمة محافظ بورسعيد

مشاركة المحافظ في الطابور
مشاركة المحافظ في الطابور
 

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