محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح وتحية العلم فى أول يوم دراسى للعام الجديد.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شَهِدَ، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، طابور الصباح وتحية العَلَمْ فى أول يوم دراسى للعام الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسى للعام الجديد، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية وضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023-2024، والتأكيد على تضافر كافة الجهود التى تبذلها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلبة، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية العام الدراسى الجديد بمختلف المراحل التعليمية.

وتضمنت الجولة 3 مدارس، وحرص "المحافظ" على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته فى الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد ، وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمَولد النبوى الشريف مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح، وطالب التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيراً بأن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الإنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التى ستؤدى إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمى المهارات فى شتى المجالات، موجهاً بالإهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ فى وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر على أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مُطالباً المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التى تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

واستكمل "محافظ القليوبية"، جولته بمدينة بنها بتفقد المدرسة اليابانية ومدرسة المكفوفين، مُتفقداً عدداً من الفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أى صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد "الهجان"، بأن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعاً، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محورين رئيسيين فى العملية التعليمية، مؤكداً بضرورة الإهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين على أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه فى مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والأجتهاد، مِشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

يذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسى الجديد، من خلال استقبال عدد 1566083 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالى عدد 2689 مدرسة وعدد فصول 31366، وذلك بإجمالى معلمين وإداريين 84064، فى مختلف المراحل التعليمية.

وشدد "محافظ القليوبية" لرؤساء المُدن والأحياء باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات فى محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية فى هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهوله ويُسر، علاوة على الإهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجهاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لكافة المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسى الجديد لضمان إنتظام العملية التعليمية فى كافة المراحل، بالإضافة إلى المتابعة والتنويه بالإعلان فى مكان واضح بجميع المدارس لتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للاستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية هامة ومُيسرة.

جاء ذلك بحضور محمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، وسماح إبراهيم مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الابنية التعليمية بالقليوبية، والدكتور ممدوح محمد محمود رئيس اللجنة المركزية لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية.