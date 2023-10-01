محافظ الغربية يحضر طابور الصباح ويوزع الهدايا على الأطفال داخل فصول مدرسة بالمحلة

الغربية ـ مصطفى عادل

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حضور طابور الصباح مع الطلاب في مدرسة الشهيد محمد الدرة بمدينة المحلة الكبرى مع انطلاق ثاني أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومنى عطا مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، وأحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة.

وخلال زيارته حضر المحافظ طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما شهدت الإذاعة المدرسية كلمة عن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعقب طابور الصباح حرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية ومقابلة الطلاب، كما قام بتوزيع الهدايا على الأطفال بفصول رياض الأطفال، ومداعبة الأطفال، ووجه بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري.